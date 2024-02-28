شكرا لقرائتكم خبر عن ندى فقيه خطيبة ابن خالد الصاوى في "صدفة" رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ندى فقيه حاليا تصوير دورها في مسلسل صدفة المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024 على قنوات dmc وcbc والحياة، إذ تجسد خلال الأحداث دور أروي خطيبة ابن خالد الصاوي.

وعبرت ندى عن سعادتها بالعمل مع النجوم ريهام حجاج وخالد الصاوي، وقالت إنها سعيدة جدا بالعمل مع النجم خالد الصاوي خصوصا أنه يحاول مساعدتها وتوجيهها دائما أثناء التصوير، أما النجمة ريهام حجاج فتعتبرها ندى صاحبة الفضل عليها فهي دائما تختارها لتظهر أمامها في أدوار جيدة.



ندى فقيه برفقة خالد الصاوى

المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة فانتدج.

وتدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما تشارك ندى فقيه خلال الوقت الحالي في مسلسل "حدوتة منسية" الذي يعرض حاليا على شاشة قناة cbc، وهو من بطولة سوسن بدر وعبير صبري و أمير صلاح وأحمد فهيم و نانسي صلاح ومحمود حجازي وهشام اسماعيل ومحمد علي رزق وريم سامي، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي ومن إنتاج vantage.