شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطلق بود كاست "عمرو منسي" .. من أول الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعما لتقديم محتوى يتناسب مع الشباب شكلا ومضمونا، تطلق الشركة المتحدة قريبا موسما من حلقات البود كاست التي يقدمها رائد الأعمال عمرو منسي وذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وتدعيما لمشروعها الجديد لتقديم أكبر بودكاست عربي.

وتأتي هذه الحلقات بعنوان "من أول الصفر" وفيه يتناول قصص نجاح رواد الأعمال بشكل إنساني جذاب يعتمد على إبراز أهم المحطات المفصلية في حياتهم، خاصة في مرحلة البدايات، وذلك ضمن سياسة الشركة التي تتبنى استراتيجية جديدة لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع المصري، والأجيال الجديدة على وجه الخصوص.

ويستعرض "منسي" في حلقات البود كاست العديد من التجارب العملية التي تبرز قيم الإصرار والإخلاص والرغبة الحقيقية في إثبات الذات، مؤكدا على أن هذه القيم هي التي تستطيع أن تحول هذه التجارب إلى قصة ملهمة تستطيع أن تبني مستقبل صاحبها، كما تستطيع أن تلهم الآخرين، وهو ما يبحث وراؤه عمرو منسي عبر استقصاء حياة رواد الأعمال المتميزين وأصحاب المشاريع الخلاقة والأفكار التطويرية التي بدأت بفكرة صغيرة وحلم كبير، والوقوف على أهم المحطات التي مر بها أصحاب هذه التجارب واستعراضها في حوار واقعي وصادق

ويستعرض "منسي" أيضا في هذا البرنامج قصص رواد الأعمال لمعرفة روشتة النجاح والبعد عن شبح الفشل الذي يهدد كل مشروع جديد أو فكرة خلاقة

وتأتي هذه الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتقتحم عالم الديجيتال عبر التعاون مع أصحاب المحتوى المتنوع والتجارب الإعلامية الفارقة

حلقات عمرو منسي بما له من تجارب عملية مثمرة لتقديم جرعة تحفيزية للشباب وإلهام بتجارب حياتية جديدة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي، وستشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن العديد من المفاجآت في مشروع البودكاست.