لطيفة تنتهي من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها

ياسر رشاد - القاهرة - بعد فترة غياب بسبب وفاة والدتها، انتهت أمس النجمة لطيفة من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها، في محاولة منها للتغلب على آلام الفراق من خلال تواجدها فب الاستديو لتسجيل الدعاء.

وكتبت لطيفة تدوينة، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قالت خلالها: حبايبي الغاليين اللي بيسألوني عن سبب غيابي، أكيد الجرح والألم القاسي اللي مريت به بعدما فقدت أغلى ما لي في حياتي أمي، كان صعب جدا عليا كل شئ وأمي بإذن الله في الجنة.

لطيفة

وأردفت النجمة في تدوينتها: بحاول أتغلب على الوجع وأطمنكم، امبارح أول يوم أغني في الاستديو، وأنا بسجل الدعا لروح أمي انهارت، وإن شاء الله تسمعوا الدعاء قريب، الفاتحة لروحها.

الدعاء الجديد للنجمة لطيفة من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح، وانتهت لطيفة من تسجيله تمهيدا لطرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، خلال الأيام القليلة القادمة.

كانت حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على مشاركة جمهورها صورة برفقة والدتها.

حيث شاركت لطيفة جمهورها صورة تجمعها بوالدتها معلقة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»:: «اللهم في أول ليلة جمعة من شهر رجب أن تظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيّض وجهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدًا، اللهم ابنِ لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك، آمين».

وكانت حرصت الفنانة التونسية لطيفة على تقديم الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

رسالة شكر لطيفة لحضور عزاء والدتها:

نشرت لطيفة مجموعة صور من عزاء والدتها، قائلة: قد إيه الواحد محتاج في الظروف الصعبة القاسية دي إن الناس اللي بتحبه بجد تبقى جنبه.. شكرًا ليكم كلكم على محبتكم ومنسادتكم ليا ولأخواتي وعائلتي.

لطيفة ووالدتها الراحلة

أضافت لطيفة قائلة: شكرًا لكل من اتصل وظروفه ما سمحتش له بالتواجد، وشكرًا لكل من زارني في تونس وفي مصر، ربنا يخليكوا ليا، إنتو السند الحقيقي ليا في هذه الحياة.. وربنا يرحم أمي ويسكنها فسيح چناته يا رب، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز.