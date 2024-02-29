نادية مصطفى تُفجر مفاجأة عن حلمي بكر «مبياكلش».. وابنه يستغيث «والدي بيتعذب»

ياسر رشاد - القاهرة - أثار نجل الموسيقار حلمي بكر، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته عن حالة والده الصحية والتي شغلت جمهوره ومحبيه في الساعات القليلة الماضية، مقدمًا استغاثة عاجلة خلال مداخلات تليفونية في البرامج الشهيرة .

«زوجته حبساه ومش قادر يتحرك وممنوع من العلاج».. استغاثة عاجلة من نجل حلمي بكر

قال هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة، إنه لا يعلم كيف يتواصل مع والده بسبب سيطرة زوجته الحالية عليه ورفضها أن يتواصل أي شخص مع الموسيقار حلمي بكر ".

حلمي بكر وزوجته

تحدث هشام نجل حلمي بكر، قائلًا أنه غير قادر على مساعدته بسبب وجوده في امريكا، موجهًا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية، قائلًا:" أبويا بيتعذب في أيامه الأخيرة وهقدم بلاغ رسمي اللي بيحصل في والدي ده جريمة ده رمز من رموز الفن ".

وتحدثت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية مؤكدة حديث هشام نجل حلمي بكر، حيث قالت إنها لا يمكنها التواصل معه وسط هذه الأزمة الصحية التي يعاني منها بسبب حبس زوجته له في المنزل، قائلة: " روحتله وجبتله دكتور وكلمته قالي الباب مقفول عليه وهو مش قادر يتحرك وحارس العمارة نط من البلكونة وفتحلي الباب وسألته انت كلت قالي إنه مبياكلش ".

حلمي بكر

حلمي بكر يكشف حقيقة اختطافه وتعذيبه على يد زوجته

كشف الموسيقار حلمي بكر، حقيقة اختطافه وتعذيبه من قبل زوجته سماح القرشي، وذلك في أول ظهور له بعد الأخبار الأخيرة التي تم تداولها بشأن حالته الصحية ونقله إلى الشرقية بمنزل زوجته سماح القرشي.

وقال حلمي بكر في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية الشهير:« أنا بحبكم جدًا بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها إيه، وزعلان من اللي بيتقال عني لكن حالتي الصحية تمنعني من التعليق ».

حلمي بكر وزوجته

وأضاف الفنان حلمي بكر: «أنا موصلتش للدرجة اللي الإعلام وصفني بيها، ومفيش حاجه تخليني بإني أانشغل بالتعليق عن اللي بيحصل».

واختتم، قائلًا:« الجمهور بيطمّن بالتطاول وقلة الأدب والهجوم، وأرفض الحديث والتعليق عما يخص حالتي الصحية وبشأن اتجاهي للسفر إلى الشرقية مع زوجتي ».

حلمي بكر

تفاصيل الاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال حلمي بكر

وكان أفاد محامي حلمي بكر أمام النيابة العامة، بأن مدير أعماله استغل مرض موكله واستولى على 2 مليون و280 ألف جنيه من أمواله، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%، وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

وقدم محامي الموسيقار مستندات لهيئة المحكمة خلال المحاكمة، تفيد تحويل المبلغ المالي إلى حساب المتهم، كما طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمتهم «ن. أ» في 2023 بدائرة قسم العجوزة، أم مدير اعماله استولى على مبلغ مالي مملوك للمجني عليه الموسيقار حلمي بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استغل مرض الموسيقار حلمي بكر، وأحضر له شخصًا ادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف الموسيقار لاحقا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله المتهم.