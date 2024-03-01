بعد 7 سنوات… الفنانة المعتزلة أمل حجازي تثير جدلاً بخلعها الحجاب | فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2024 03:48 صباحاً - فيديو متداول منذ قليل أشعل السوشيال ميديا للفنانة أمل حجازي، والذي ظهرت فيه بدون حجاب بعد إرتدائه له في يوليو عام 2020.

أمل حجازي تثير الجدل بخلع الحجاب

وظهرت أمل حجازي، وهي تجلس في أحد المتاجر دون حجاب، وتغني أغنيتها الشهيرة – من زمان، وسط تعليقات الجمهور بين مؤيد ومعارض.

أمل لم تعلن لغاية الآن حقيقة خلعها للحجاب ولا تردّ على هذا الفيديو الذي تصدر إكس والترند منذ قليل، حيث عاد الجمهور لينقسم بين مع خلع أمل للحجاب ومع من يرى أن خطوتها غير ناجحة إن كانت تفكر بالعودة إلى الساحة وتقديم أغاني حب وعاطفة بعد أن اخحتارت طريق تقديم الأناشيد الدينمية خلال فترة حجابها.

و في مشهد هو الأول من نوعه منذ 7 أعوام، حينما قررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن، ظهرت أمل بشعر بخصلات شقراء.

واقتصر حضور أمل خلال السنوات الماضية على تقديم التواشيح والأناشيد الدينية، بخلاف إعرابها عن سعادتها بارتداء الحجاب.

أمل حجازي والحجاب

وكانت أمل وبمناسبة عيد الأضحى عام 2020 نشرت صورة لها إلتقطتها منذ عامين، في يوم عرفة في مكة المكرمة، عندما قررت إرتداء الحجاب.

وعلقت على الصورة بالقول: “فى مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين أخذت قرار ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمدلله على هذه النعمة.. وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية كانت أجمل أيام حياتي ..اللهم اكتب لي العودة وارزق كل من يتمنى #الحج”.

هروب أمل حجازي

من ناحية أخرى، كشفت أمل عن تفاصيل من حياتها والمعاناة التي عاشتها في بلدها بسبب سوء الأوضاع الأمنية والسياسية، ما أجبرها على الهروب من إلى فرنسا حيث قضت طفولتها ثم إلى دبي.

وكتبت أمل، عبر حسابها على تويتر: “هربت من الحرب على فرنسا حيث قضيت طفولتى، وبمنتصف عمرى هربت على دبى من شيء أبشع من الحرب من بيئة طائفية ومن سلطة وحشة بتاكل أحلامنا، وبآخر عمرى على الأرجح رح أهرب كمان لأن ببلدى المسنّ بينهان، إلى أن أهرب إلى الله.. فهناك العدل والراحة والأمان”.

يأتى هذا بعد عدة أيام، من انتقاد الفنانة أمل حجازي، سياسات الحكومة اللبنانية التي أدت إلى غرق البلاد فى ظلام دامس بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء، وكتبت في تغريدة على تويتر: “الدولة وعدت وصدقت.. قريباً الكهرباء 24 / 24 انقطاع تام.. ظلامكم أوحش من الظلام”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »