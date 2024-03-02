منة شلبي تلحق قطار رمضان في اللحظات الأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في اللحظات الأخيرة وقبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان لحقت الفنانة منة شلبي بالسباق الدرامي الرمضاني بالتعاقد تعاقدت مع محطة راديو إنرجي 92.1 لتقديم مسلسل إذاعي،.

وتشارك منة شلبي في رمضان بمسلسل “بيت أم الغلام”، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.

ونشرت محطة راديو إنرجي على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا توثق لحظة التعاقد مع منة شلبي، والمؤلف محمد إسماعيل.

وكانت منة قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تخوض دراما رمضان وسوف تكتفي في الفترة المقبلة بالتركيز على الأعمال السينمائية.

يذكر أن منة شلبي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “تغيير جو”، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث تناول في إطار درامي قصة الفتاة شريفة التي تواجه وتمر بالعديد من الأزمات المختلفة، منها معاناة والدتها من إدمان الكحول والمهدئات، ومع توالي الأحداث تقع في حب دكتور جامعي، وتستمر الأحداث بين بيروت والقاهرة.

وشارك في بطولة مسلسل “تغيير جو”، مجموعة من أبرز الفنانين منهم إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف.