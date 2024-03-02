أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاده برسالة لوالده الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان أحمد السقا بيوم ميلاده بتوجيه رسالة خاصة لوالده المخرج الكبير الراحل صلاح السقا، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” أعرب فيها عن اشتياقه الكبير وافتقاده له، كما أشار إلى أنه تعلم منه كل شيء في حياته، وهو السبب وراء نجاحاته وصاحب الفضل الأول والأخير عليه.

ونشر السقا صورة تجمعه بوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا: “اليوم 1 مارس صلاح السقا، هو التشجيع الحقيقي اللي علمني، كل حاجة حلوة اتعلمتها في حياتي، وربنا يقدرني وأقدر أكمل دايمًا اللي اتفقنا عليه.. كل سنة وأنت طيب يابو صلاح.. الله يرحمك يا أبويا ويصبرنا دايما على فراقك”.

وطلب أحمد السقا من متابعيه الدعاء لوالده معقبًا: “لو مش هتقل عليكم أنا طالب دعوة حلوة منكم، والفاتحة لأبويا دي أكتر حاجة ممكن تبسطني النهاردة”.

في سياق آخر، يواصل الفنان أحمد السقا تصوير مسلسله الجديد “العتاولة” المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، والتي تدور أحداثه بجانب الصراعات والإثارة حول علاقة حب بينه وبين الفنانة زينة، ضمن أحداث العمل، بجانب ظهور الفنان طارق لطفي في العمل وهو متقمص شخصية داعية إسلامي.

ويجمع مسلسل “العتاولة” الفنان أحمد السقا، مع الفنان طارق لطفي بعد غياب أكثر من 25 عامًا منذ فيلم “صعيدي في الجامعة الميركية”، كما يشارك في المسلسل الفنان باسم سمرة، والذي يجمعه المسلسل بالسقا بعد غياب يقترب من 17 عامًا حيث كان آخر عمل جمعهما فيلم “إبراهيم الأبيض”، بجانب الفنانة زينة وتجسد البطولة النسائية ضمن أحداث العمل.