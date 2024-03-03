إيرادات السبت.. "أبو نسب" الثالث و"شماريخ" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس السبت 2 مارس منافسة بين 12 فيلما، هي: "أنف وثلاث عيون، التجربة المكسيكية، رحلة 404، عادل مش عادل، وقت إضافي، أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، شماريخ، درويلة، السيستم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و142 ألفا و316 جنيها، وزعت على النحو التالي:

الحريفة

نجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق إيرادا بلغ 444 ألفا و728 جنيها.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو.

رحلة 404

فاز بالمركز الثاني فيلم "رحلة 404" محققا 330 ألفا و385 جنيها.

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد ممدوح، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، سماء إبراهيم.

أبو نسب

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب، بعد تحقيقه 159 ألفا و421 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

الإسكندراني

احتل المركز الرابع فيلم الإسكندراني، محققا 75 ألفا و415 جنيها.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

أنف وثلاث عيون

وذهب المركز الخامس لفيلم أنف وثلاث عيون، والذي حقق 45 ألفا و716 جنيها.

أنف وثلاث عيون عن نص أدبي كتبه الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور.

التجربة المكسيكية

وجاء في المركز السادس فيلم "التجربة المكسيكية" بعد تحقيقه 36 ألفا و492 جنيها.

"التجربة المكسيكية" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، إخراج شادي علي، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندا موسى ومحمود حافظ.

السيستم

وكان المركز السابع من نصيب فيلم السيستم، بعد تحقيقه 20 ألفا و957 جنيها.

السيستم تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، بطولة طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي.

عصابة عظيمة

كان المركز الثامن من نصيب فيلم عصابة عظيمة، وحقق 15 ألفا و624 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد.

درويلة

وذهب المركز التاسع لفيلم درويلة، محققا 6 آلاف و82 جنيها.

درويلة إخراج معوض إسماعيل، فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار عبدالرحمن فتحي، بطولة عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ومحمود عبدالمغني.

وقت إضافي

حصل على المركز العاشر فيلم وقت إضافي، محققا 5 آلاف و674 جنيها.

"وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، بطولة خالد الصاوي، عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، عماد رشاد، ياسر الطوبجي.

عادل مش عادل

أما المركز الـ11 فكان من نصيب فيلم عادل مش عادل، بعد تحقيقه 1319 جنيها.

"عادل مش عادل" تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، بدرية طلبة، محمد رضوان ومحمود البزاوي.

شماريخ

واحتل المركز الـ12 والأخير فيلم شماريخ، محققا 503 جنيهات.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

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