الاثنين.. صالون أوبرا دمنهور الثقافي يحتفي بذكرى ميلاد الموجي ورحيل "العندليب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في السابعة مساء الاثنين 4 مارس على مسرح أوبرا دمنهور، بذكرى ميلاد الموسيقار محمد الموجي ورحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

يأتي الاحتفال من خلال صالون أوبرا دمنهور الثقافي الذي يعقد لقاء مع أحمد الدمنهوري نقيب الموسيقيين بالبحيرة، الدكتور أشرف عبدالرحمن أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني، ويتخلله فقرة فنية للفنان إبراهيم نصير يقدم فيها نخبة مختارة من الأغاني التي جمعت الموجي مع حليم ويدير الصالون إيمان مكاوي.

عبدالحليم حافظ ولد في يونيو عام 1927، ورحل عن عالمنا في 30 مارس عام 1977، تاركا رصيدا ضخما من الأعمال الغنائية، إلى جانب 16 فيلما سينمائيا ومسلسل إذاعي وحيد.

الموسيقار الكبير محمد الموجي ولد في مارس عام 1923، وتوفي في يوليو 1995. ترك إرثا ضخما من الألحان التي تعاون خلالها مع كبار نجوم ونجمات الغناء في العالم العربي، على رأسهم "كوكب الشرق" أم كلثوم، وبينهم: عبدالحليم حافظ، محرم فؤاد، صباح، فايزة أحمد، وردة الجزائرية، شادية، ميادة الحناوي وعفاف راضي.