الأربعاء والجمعة.. أوبرا القاهرة تروي حكاية كارمن الغجرية على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، الأوبرا الشهيرة كارمن والتي تقدمها فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة داليا فاروق بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي، وفرقة باليه أوبرا القاهرة مع كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا ومن إخراج حازم طايل، وذلك في الثامنة مساء يومي الأربعاء والجمعة 6، 8 مارس على المسرح الكبير.

أوبرا كارمن وضع موسيقاها الفرنسي العالمي جورج بيزيه والرقصات لـ آرمينيا كامل، إضاءة ياسر شعلان، ديكور محمد عبدالرازق وتدور أحداثها في مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال فى حبها، وتتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها، فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام .

يقوم بأداء الأدوار الرئيسية كل من: الميتزوسوبرانو الفرنسية ماري كارال في دور كارمن، التينور مصطفى مدحت بالتبادل مع عمرو مدحت في دور دون خوزيه، السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع منى رفلة في دور ميكائيلا، الباريتون تامر توفيق بالتبادل مع مصطفى محمد في دور اسيكاميليو، الباص رضا الوكيل فى دور زونيجا، السوبرانو كريستين مجدي بالتبادل مع نورا الألفي في دور فراسكيتا، السوبرانو جيهان فايد في دور مرسيدس، التينور إبراهيم ناجي بالتبادل مع أسامة علي في دور دونكايير، التينور أحمد فاروق بالتبادل مع مينا رفائيل في دور ريمندادو، الباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامي أمين في دور مورال ورامز لباد في دور ليلاس باسيتا .

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.