أثارت سارة الودعاني، المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو يُظهر طفلتها سكرة، وتحيط بها أربع عاملات أثناء سفرهم.

وعلقت الودعاني قائلة: “لا يمكننا التحكم فيها جميعًا، أين هذا الطفل الصغير؟ أنا حقًا متعبة، لقد كنا نجري حرفيًا”.

وأثار المقطع ردود فعل متباينة بين متابعيها، حيث سألت إحدى المتابعات بلباقة: “عذرًا سارة، لكن هل هو ضروري أن يكون هناك عدد كبير من العاملات لرعاية طفلة صغيرة؟”

وردت الودعاني قائلة: “لماذا تشعرين بالاستفزاز من عدد العاملات؟ هذه هي شخصيتي وهذا هو احتياجي، ولا يعني أنه صحيح أو خاطئ. أي شخص يفعل شيئًا مختلفًا عنك لا يجب أن يؤذيك أو يثير غضبك”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد سارة الودعاني تثير الجدل بعد تخصيصها 4 عاملات لرعاية ابنتها سكرة في سفرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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