شاهد فاحش الثراء زوكربيرغ وزوجته مدهوشان بساعة العريس في حفل زفافه الأسطوري

أظهر مقطع فيديو مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان معجبين بساعة أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في الهند موكيش أمباني، خلال حفل زفافه.
وقيل أن ساعة ريتشارد ميل الفاخرة التي يرتديها أنانت تبلغ قيمتها مليون دولار.
ومن المقرر أن يتزوج أنانت من راديكا ميرشانت، ابنة أحد أباطرة صناعة الأدوية الأثرياء، في يوليو/تموز.
ويظهر الفيديو زوكربيرغ وتشان وهما يفحصان ساعة أنانت بإعجاب.
وتقول تشان: “هذه الساعة رائعة”.
ويضيف زوكربيرغ: “أعلم، لقد أخبرته بذلك بالفعل”.
تشان تصف الساعة بأنها “رائعة جدًا”.
ويقال أن الساعة من صنع ريتشارد ميل، صانع الساعات الحصري.
ويُعتقد أنها من طراز RMS-10 Tourbillon Koi Fish.
وتتميز بالذهب الوردي عيار 18 قيراط والألماس المرصع.
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