شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمي لمسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمنصة Watch IT الرقمية، عن التريلر الرسمي لمسلسل بقينا اتنين، بطولة النجم شريف منير، والنجمة رانيا يوسف، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وكتبت الصفحة على التريلر "الاسم: أدهم حسن أباظة / الزوجة: ياسمين أحمد الجمال، انتظروا النجم شريف منير والنجمة رانيا يوسف في مسلسل بقينا اتنين في رمضان على Watch IT ".

يشارك في بطولة مسلسل بقينا اتنين بجوار شريف منير ورانيا يوسف كل من: إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.