شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكري عن تكريمها في احتفالية المرأة المصرية: تكريم كان فوق خيالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، عن فرحتها الغامرة بالتكريم اليوم الأربعاء من السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، حيث كرَمت السيدة انتصار السيسي عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات فى المجالات المختلفة، كما كرمت عددًا من الحائزات على المراكز الأولى فى الألعاب الرياضية المختلفة.

وقالت كاملة أبو ذكري في تصريحات خاصة لليوم السابع: "أنا متشرفة قوي بأني أقابل السيدة الفاضلة الطيبة الجميلة حرم السيد الرئيس، هي السيدة المصرية اللى مننا ومن قلب مصر"، مضيفة في تصريحاتها: "السيدة انتصار السيسي ليها وضع خاص بالنسبة ليا أنا لأنها تمثل السيدة المصرية الأصيلة، وبتقول شكرا للسيدات وأنا مبسوطة أوي، لأنه تكريم كان فوق خيالي".

وتابعت أبو ذكري في تصريحاتها: "متشرفة أن بلدي تكرمني ومبسوطة والجائزة أدتني حافز وقوة وأمل أن بلدي هي اللي تكرمني وهي اللى هتشغلني وهي اللى حتحتضني".

ونشرت السيدة انتصار السيسى، عددًا من الصور خلال مشاركتها فى الحفل وتكريم عدد من السيدات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلى من شأن المرأة ويحتفى بإسهاماتها القيمة فى كافة المجالات. إن مسيرة تمكين المرأة هى مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور".