شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب عن تكريمها باحتفالية المرأة المصرية: مبسوطة بلقاء السيدة انتصار السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة سلوى خطاب عن فرحتها الغامرة بالتكريم اليوم الأربعاء من السيدة انتصار السيسي، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، حيث كرَمت السيدة انتصار السيسي عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات فى المجالات المختلفة، كما كرمت عددًا من الحائزات على المراكز الأولى فى الألعاب الرياضية المختلفة.

وقالت سلوى خطاب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا اتفاجئت بالترشيح للتكريم والمقابلة كانت مع حرم الرئيس ممتعة، وقالت كلام مشجع جدا في اللقاء والتكريم وروحها حلوة جدا، وقريبة مننا وتحسها متابعة كل فنان"، وأضافت سلوى خطاب في تصريحاتها: "السيدة انتصار السيسي قالت لي بنحبك ودمك خفيف والناس كلها بتحبك وانبسطت جدا الحقيقية باللقاء، وحسيت إنها متابعة كويس كمان".

ونشرت السيدة انتصار السيسى، عددًا من الصور خلال مشاركتها فى الحفل وتكريم عدد من السيدات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلى من شأن المرأة ويحتفى بإسهاماتها القيمة فى كافة المجالات أن مسيرة تمكين المرأة هى مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور".