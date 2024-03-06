شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عوض: ركبت 4 دعامات بالقلب ولحقوني قبل ما احتاج لعملية قلب مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن المخرج عادل عوض الجمهور على حالته الصحية، مؤكدا لـ الخليج 365، أنه بصحة جيدة وأنه بخير بعد عودته من المستشفى للمنزل، مشيرا إلى أنه أجرى عملية جراحية بالقلب، عبارة عن 5 بالونات و 4 دعامات، وهي العملية الضرورية التي لولا أجراها لكان احتاج إلى عملية قلب مفتوح.

وكان آخر ظهور للمخرج عادل عوض والد الفنانة جميلة عوض من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 في ندوة احتفاء بمئوية ميلاد الفنان على رضا، مؤسس فرقة رضا، بحضور زوجته الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، ومحمد القذافي أحد أعضاء فرقة رضا، وتديرها الكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي.

وقال المخرج عادل عوض في الندوة: "علي رضا كان غاوي رقص، وبيدخل مسابقات رقص، ومن أسرة فنية كبيرة، في وقت كانت فيه أماكن كثيرة للسهر، وكان يكسب تلك المسابقات، وعند سن معين أحب الإخراج وعمل كمساعد مخرج لعدد من كبار المخرجين".

وأضاف: "الأفلام اللي اتعملت قبل علي رضا، لم تكن استعراضية، وإنما غنائية، وفرقة رضا حققت إنجازات كبيرة، ولفت العالم كله، وخدت جوايز كتيرة".

وتابع: "علاقتى به بدأت من خلال اتصالى به وبحثى عنه كثيرا، حتى سمح لى بمقابلته واكتشفت إنه بيعزف عود وبيلحن في أول مقابلة بينا".