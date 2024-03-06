شكرا لقرائتكم خبر عن محروسة وحكايتها أول برنامج طبخ لذوي الهمم بمصر على cbc سفرة في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة cbc سفرة في رمضان برنامج محروسة وحكايتها وتقدمه محروسة سالم، وسيكون أول برنامج طبخ لذوي الهمم في مصر، وسيعتمد البرنامج على تقديم الأطعمة المختلفة بنكهات مصرية جذابة، وذلك كل يوم جمعة في التاسعة والنصف مساء .

قناة cbc سفرة هي قناة الطبخ الأولى في مصر والعالم العربي،ـ وتأتي علي التردد:11785 الاستقطاب: رأسي ومعدل الترميز:27500 ومعامل تصحيح الخطأ:5/6.

قناة مصرية غير مشفرة تابعة لشبكة قنوات سي بي سي متخصصة في مجال الطهي والمطبخ.