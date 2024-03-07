أمل حجازي تحسم حقيقة خلعها الحجاب بعد تصدرها التريند

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة أمل حجازي حقيقة خلعها الحجاب، وذلك بعدما تداولت مواقع التواصل صورة لها بدون حجاب أشعلت السوشيال ميديا.

ونشرت أمل حجازي تغريدة على موقع إكس ( تويتر سابقاً ) تكشف فيها عن أنها لم ولن تخلع حجابها قائلة: "إلى كل من يهمه الأمر أنا لم أخلع قربي وحبي الى الله ولم أخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض".

وأضافت أمل حجازي : "ولم اخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمد لله .. ولم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي وإحترامي اقتضى التوضيح ".

أمل حجازي

سبب شائعة خلع أمل حجازي الحجاب



أمل حجازي نشرت تلك التغريدة بعدما تم تداول فيديو لها بدون الحجاب، علق عليه كثيرون بأنه أول ظهور لها بعد خلع الحجاب إلا أنه تبين فيما بعد أنه كان أثناء تصوير أحد أغانيها من زمن، لتقرر الخروج لجمهورها وتأكيد عدم خلع الحجاب.

أمل حجازي بدون الحجاب

وكانت طرحت أمل حجازي فى وقت سابق أنشودة باسم رسول المحبة، وهو آخر أعمالها التى طرحته من فترة طويلة، قبل توقفها عن طرح أية أعمال جديدة.

وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عن تعرضها لحادث نتج عنه إصابتها بكسر فى القدم، ونشرت صور من الأشعة عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتبت أمل قائلة: "صار معى حادث قوى الله لطف فينى عندى أكثر من كسر برجلي، ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغى (مسامير) من الداخل وإصابة بالضهر، الحمد لله على كل شيء، يلى حبيت وصله إن الإنسان إذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدى أكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها".

وأضافت: "إنك تقدر تنام مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة هيدى أكبر نعمة، كمان مننساها كل ليلة عند النوم، إذا مرض الإنسان وطلبوا منه كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة انو يخسر كل ماله مقابل صحته، فإذا كنت فقير وما بتشكى من أى أوجاع ومرض فانت اكبر غني.. الحمد والشكر لله فى جميع الأحوال فى السراء والضراء.. ادعولى بالشفاء.. والله يشفى كل مريض".