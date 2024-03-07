وسام حنا يشكر الجمهور السوري على إستقباله في سوريا لمشاهدة فيلمه الجديد " المزرعة " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني وسام حنا، متابعيه، فيديو عبر حسابه يوثق زياته مع طاقم العمل : الممثلة رولا شامية وميرفا القاضي، لسوريا وخلال عرض فيلمه " المزرعة " لمشاهدته مع الجمهور السوري وعلق وسام على الفيديو كاتباً : " شكراً سوريا، شكراً لهلإستقبال، شكراً للوفاء" .



أطل الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا على الجمهور، إلى جانب الممثلة السورية كاريس بشار، خلال تواجدهما معاً على متن طائرة، متوجهين إلى العاصمة الفرنسية باريس، كما وظهر الإثنان سعيدين خلال تناولهما العشاء معاً في أحد مطاعم باريس.

وعلق وسام حنا على المنشور، واصفاً صديقته كاريس بشار بالجميلة قلباً وقالباً.