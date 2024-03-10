بالفيديو| كواليس التحضير لحفل توزيع جوائز "الأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ينطلق بعد ساعات قليلة، حفل توزيع جوائز أكاديمية الفنون وعلوم الصور "الأوسكار" في نسخته الـ 96، على خشبة مسرح "دولبي"، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج سينماتك المعروض على قناة SBC مقطع فيديو لتجهيزات الحفل، وذلك على موقع "إنستجرام".

ويتم توزيع الجوائز، لعدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال عام 2023 وحققت نجاحًا سواء جماهيريًا أو نقديًا، وشارك العديد منها بالعديد من المحافل السينمائية العالمية، أبرزها: مهرجان كان السينمائي، مهرجان برلين السينمائي، ومهرجان تورنتو السينمائي.