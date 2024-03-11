شابة تثير الجدل بطريقة رقصها الغريبة على المسرح إلى جانب راغب علامة.. وعائلته مصدومة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشابة، أثار الجدل بين المتابعين، حيث ظهرت علىالمسرح إلى جانب الفنان اللبناني راغب علامة وهي ترقص بأسلوب غريب للغاية، وبدا راغب علامة إلىجانبها وهو يغني ويصفق ويضحك بعفويته المعهودة.

ورصدت الكاميرات عائلة الفنان اللبناني وهم يحضرون الحفل، وقد بدت علامات الإستغراب واضحة عليهم.

وكان قد أطل راغب علامة من العاصمة الفرنسية باريس، وعلى الرغم من أنه معروف في لبنان والدولالعربية، الا ان شهرته تخطت هذه الحدود، وشملت الدول الأوروبية أيضاً.

فقد نشر راغب علامة فيديو على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه جالساً في أحدالمقاهي المعروفة في باريس، والمعجبون يحيطون المكان، ويصورون راغب علامة ويسلمون عليه، ومن ناحيتهبادلهم التحية، وأرسل لهم قبلة. وعلق على الفيديو باللغة الفرنسية وكتب: "وأنا أحبكم أيضاً".