شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عالميين يرتدون دبوس Artists4Ceasefire دعما لغزة بحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى العديد من الحاضرين دبوس "Artists4Ceasefire"، للفت الانتباه إلى الصراع المستمر في غزة والدعوة إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار، خلال حفل الأوسكار الـ 96 الذى أقيم منذ ساعات في مسرح دولبى بـ لوس أنجلوس.

وكان حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ 96، الذي أقيم في هوليوود بولاية كاليفورنيا، بمثابة ليلة للاحتفال بالإنجازات السينمائية ــ ومنصة للسلام في الشرق الأوسط.

الدبوس الأحمر الدائري، وفقًا لمجموعة Artists4Ceasefire، يرمز إلى "الدعم الجماعي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة".

وقد حظيت المبادرة بدعم واسع النطاق من قبل المشاهير، مما يشير إلى التزامهم باستخدام ظهورهم من أجل القضايا العالمية.

وقد نقلت الدبابيس، بما في ذلك العلم الفلسطيني الذي ارتداه الممثلان الفرنسيان ميلو ماتشادو-جرانر وسوان أرلود، نجما فيلم Anatomy of a Fall، رسالة الوحدة والحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية.

ووصلت المخرجة الأمريكية آفا دوفيرناي والممثل مارك روفالو والممثل ومغني الراب البريطاني ريز أحمد، إلى جانب آخرين، إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار مع الدبوس.

وشدد الممثل العالمى المصري رامي يوسف، الذي شارك في الكوميديا السريالية " Poor Things"، على رسالة الحملة: "إنها تتعلق بـ "أوقفوا قتل الأطفال"، وشدد يوسف على أهمية وقف العنف لإفساح المجال للتعافي والعدالة.

وقال يوسف: "نحن نستخدم أصواتنا للتحدث إلى قلوب الناس، ونريد أن يتمتع الناس بالسلامة والعدالة، ومن الواضح أنه شيء لدى الكثير من الناس الكثير من الآراء حوله، وأعتقد أنه يمكن أن يكون هناك مكان ووقت لمعالجة المشاعر، وإن أفضل وقت لمعالجة المشاعر هو عندما لا يكون هناك عنف نشط. لذلك، نحن بحاجة إلى وقف العنف، نحن بحاجة إلى وقف القصف".

كما ارتدت الأخت والأخ بيلي إيليش وفينياس أوكونيل، وكلاهما رشح لجائزة الأوسكار، الدبوس الأحمر الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على غزة.



Anatomy of a Fall



افا دوفيرناي وبول جارنيس



بيلى أيليش وشقيقها



رامى يوسف



ريز أحمد



مارك رافالو