شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1.. خالد النبوى يسترجع ذكرياته مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى مساء اليوم الاثنين – أول أيام شهر رمضان – على قناة dmc، حيث تشهد الحلقة الأولى من مسلسل امبراطورية ميم، استرجاع مختار أبو المجد (خالد النبوى) لذكرياته مع زوجته الراحلة والتي تجسد دورها سلاف فواخرجى وتحديداً الأوقات التي قضياها على البحر، وبعد استيقاظه من النوم يدخل في مشادة كلامية مع أبنائه وتبدأ حكايته معهم.

مسلسل امبراطورية ميم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 في المواعيد التالية: على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناةdrama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والاعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

مسلسل امبراطورية ميم بطولة: خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجى، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل إمبراطورية ميم تدور أحداثه في إطار إجتماعى لايت، حيث يجسد خالد النبوي شخصية مختار أبو المجد، الذى يصبح المسؤول عن أولاده الستة، بعد وفاة زوجته، ويجد نفسه مضطرا إلى أن يصنع لهم حياة مختلفة، ولكنه يواجه العديد من الصعاب بسبب تفكيرهم المعاصر، ويقع في قصة حب جديدة وتبدأ الحيرة بين قلبه وعقله.

وكان الكاتب محمد سليمان مؤلف مسلسل إمبراطورية ميم، قد تحدث عن العمل وقال أنهم كمجموعة عمل عندهم مشروع هو إعادة تقديم أعمال كبار الكتاب للشاشة والأجيال الجديدة لأنها كنوز ويحدث تواصل بين الأجيال، مشيرا إلى أنهم بدأوا بمشروع مسلسل راجعين يا هوى ومذكرات زوج والآن إمبراطورية ميم، مضيفاً خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة dmc، أن رواية إمبراطورية ميم والفيلم ترك صدى داخل القلوب وعقول الأجيال والأسر المصرية رغم مرور حوالى 50 سنة على الفيلم

واستكمل: "تقديم إمبراطورية ميم كمسلسل تلفزيوني تحدٍ كبير، وحاولنا نقدم المسلسل برؤية معاصرة وبنعمل معالجة معاصرة لإمبراطورية ميم لان الأسرة هي الأسرة ولكن يتغير العصر وأدواته والتحدي هو تقديم المعالجة المعاصرة وأيضا كيفية تقديم قصة قصيرة في مسلسل من 30 حلقة، وهذا تحدي والعالم تغير والمساحات لتناول الشخصيات بعمق أكتر مع الحفاظ على روح النص الأدبي".