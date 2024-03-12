واجهت الممثلة الأمريكية إيما ستون، الحائزة على جائزة “الأوسكار” لأفضل ممثلة، مشكلة مفاجئة مع فستانها قبل لحظات فقط من صعودها المسرح لتلقي جائزتها.

ولاحظت ستون تمزّق فستانها أثناء أدائها أغنية “I’m Just Ken” مع الممثل رايان غوسلينغ، وعبّرت عن دهشتها من أدائه.

وتم إصلاح الفستان بسرعة خلف الكواليس، وتمكنت ستون من تلقي جائزتها دون مزيد من المشاكل.

وكانت ستون قد خطفت الأضواء على السجادة الحمراء بإطلالتها المصممة خصيصا من دون حمالات من توقيع “لوي فويتون”.

كانت هذه تفاصيل خبر أثناء تسلمها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.. فستان إيما ستون يضعها في موقف محرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.