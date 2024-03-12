في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ميعاد عسيري بعض تصرفات الشباب.

وتساءلت عسيري عن سبب ارتداء بعض الشباب لأساور في أيديهم، قائلة: “ما معنى ارتداء بعض الشباب لأساور في أيديهم؟ سؤال لم أجد له إجابة.. هل هي طريقة للتعبير عن ميولهم؟”

في سياق آخر، عبّرت عسيري عن حزنها الشديد في مقطع فيديو آخر، بعد نكران إحدى قريباتها للجميل الذي قدمته لها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ميعاد عسيري تنتقد الشباب: اللي يلبسون إسوارة في يدهم شوضعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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