شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 .. محمد على رزق بكى فأبكانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النجم محمد على رزق دور مصطفى درغام فى مسلسل صيد العقارب، الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، شخصية من ذوى الهمم التى برع فى تقديمها منذ الظهور الأول فى الحلقة الأولى من العمل.

إلا أنه فى الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب قدم رزق واحدا من أقوى المشاهد فى الحلقة، حيث تمكن من الشخصية لدرجة كبيرة، ما يجعل المشاهد يتعاطف مع ما يعيشه ويشعر به، وكأن له "كرامات"، تجعله يعرف الشىء قبل حدوثه، أو قبل وصول الخبر له.

محمد على رزق، فى اعتقادى الخاص، بكى المشاهدين على بكائه على موت شقيقه على "محمود عبد المغنى"، أثناء تلاوته لـ آيات من سورة يس "وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ"، من شدة تمكنه من أدواته في تقديم الدور الذى سيكون له باب نجاح جديد خلال رمضان 2024.

وكانت قد تصدرت النجمة غادة عبد الرازق ترند منصة "إكس" لليوم الرابع على التوالى من خلال التفاعل الكبير للمتابعين، حيث شاركوا صورها وعبروا عن إعجابهم الكبير بدورها في مسلسل صيد العقارب وجرأتها في التعامل مع العقارب.

أصيبت "عفاف" منال سلامة بصدمة بعد مقتل زوجها "على" محمود عبد المغني حتى أنها لم تصدق مقتله، حيث إنها تحدثت مع أولادها بأنها لن تنام لأنها تنتظر عودة والدهما من الخارج. واختتم بتواجد "حسن ضرغام" داخل المسجد من أجل الدعاء لابنه ليفاجئه "إسماعيل الغول" بمجيئه وتقديم التعازى له فى رحيل ابنه وأخبره بأنه كان متأكداً بأنه سيجده هنا، لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

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محمد على رزق



محمد على رزق