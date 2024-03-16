شكرا لقرائتكم خبر عن يارا عزمى: الشغل مع النجم خالد النبوى كان تحديا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة الشابة يارا عزمى عن كواليس تصوير مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى، وعن شخصيته فى المسلسل وكواليس التصوير.

وقالت الفنانة الشابة يارا عزمى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "الشغل مع النجم خالد النبوى كان بالنسبة ليا تحديا كبيرا، عنده كاريزما قوية جدا ووجوده في المكان يلفت الأنظار له على طول والكواليس كنا عيلة بجد والمخرج محمد سلامة كان يوجهنا صح ويبنى الشخصية وبيكبرها مع الحلقات والمشاهد والناس بتتعلق بها، وبقدم شخصية نادين فاهمة في شغلها جدا واكبر واحدة في شركة يحيى شاكر".

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.