“مبادئ الرجال تسقط”.. إياد نصار يكشف أسراراً عن “صلة رحم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان إياد نصار الكثير من أسرار وتفاصيل مسلسله الجديد “صلة رحم” الذي يعرض في السباق الدرامي الرمضاني الحالي مؤكداً أنه اصطدم بالكثير من الامور خلال تجسيده شخصية حسام في المسلسل، وكيف وجد أن الواقع دائماً يصدم الرجل فيجعله يتخلى عن مبادئه من أجل أسرته.

وقال إياد نصار، إن أكثر ما يشغل باله في الأعمال التي يقدمها هو فكرة القرار، فدائماً ما يتم تصوير الرجل في الدراما على أنه بعيد عن فكرة تكوين الأسرة، ومنشغل بأشياء أخرى غيرهم، ولكن الحقيقة عكس ذلك فتكوين أسرة هو قرار مهم في حياة الرجل، فشخصية حسام في المسلسل هو رجل مهموم بالقرار وبتكوين أسرة مع حبيبته وليس مع امرأة أخرى.

وأضاف إياد أن قرار حسام بتأجير رحم عن طريق تخصيب بويضات زوجته وزرعها في رحم آخر نابع من شدة حبه لها وتكوين أسرة معها، ومن هنا يأتي الجدل ما بين فكرة استئجار الأرحام وبين القرار الشخصي.

واستطرد في الحديث عن شخصية حسام، بأنهم توقفوا كثيرًا حول ماهية مهنته، ما الذي يعمله هذا الشخص الذي يحمل كل هذا الوجع داخله؟ فهو لديه مأساته الخاصة في فقده لطفله من زواجه الأول وفقده لطفله من زواجه الثاني وإصراره على تكوين أسرة، لذا توصلوا في النهاية إلى عمله كطبيب تخدير لأنه الوحيد الذي يستطيع تخيل مدى الألم الذي ينتج من العملية وبناء عليه يعطي المريض الجرعة المناسبة وحسام شخصية تتحمل ألمًا ووجعًا عظيمًا ومع هذا يستطيع التعامل.

وأشار إلى فكرة المبادئ التي قد تصطدم بالواقع فتسقط، فشخصية حسام لديها مبادئها التي صنعها ولا يتنحى عنها ولكن عند اصطدامه بالواقع اختار أنانيته عن مبادئه وهذا شيء إنساني قد يقع فيه الكثير، البعض يستطيع الصمود للنهاية والبعض الآخر يسقط.

يذكر أن مسلسل “صلة رحم” تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال.