أرملة حلمي بكر تفتح النار على النقيب مصطفى كامل: “عار على الفن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أثناء مقابلتها في بودكاست “Restart” والذي تقدمه الإعلامية داليا المتبولي، شنت سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، هجوماً حاداً على الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بعد تصريحاته في برنامج “العرّافة” الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة “المحور”.

وكشفت القرشي عن هجوم نقيب الموسيقيين على منزلها قائلة: “جابوا ناس وهجموا على البيت وأنا موجودة وعندنا فيديوهات وصور بده”، موضحة: “مصطفى كامل ومعاه أفراد نفس العيلة اللي كانوا بيشهروا بالجثمان ومصطفى كامل زعيمهم وصدقيني عار علينا كلنا وعار على الفن وعار على مصر إن مصطفى كامل ده يكون نقيب الموسيقيين”.

وعن رأيها في موقف مرتضى منصور، قالت: “منعرفهوش ولا عمره جاب سيرته، وأتذكر كلمة قالها حلمي بكر أثناء النصب عليه في الفلوس وقولناله نجيبلك الاسم اللي قولتيه ده قالي يجيب الفلوس اللي عليه الأول.