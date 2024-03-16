مسلسل سر إلهى الحلقة السادسة.. حبس محمد ثروت وسرقة الذهب من روجينا

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت وتيرة الأحداث بالحلقة الـ6 من مسلسل سر إلهى، بشكل كبير، بعدما عثرت نصرة (روجينا) ذهب رجل الأعمال هارون (أحمد بدير)، تم سرقتها منها بعد ذلك، هذا إلى جانب القبض على سعد (محمد ثروت)، زوجها السابق والذى تسبب فى دخلها السجن وشهد عليها بالزور بقتل هارون.

بدأت الحلقة الـ6 من المسلسل بعثور نصرة على ذهب هارون، ولكن كانت شاهيناز أرسلت المحامى الخاص بها (أحمد سلامة) مراقبتها، وبالفعل يكتشف أن نصرة، كانت تعلم مكان ذهب هارون وسرقته، كما تستطيع نصرة الهروب منه بضربة على رأسه ويفقد الوعى، ويساعدها فى الهروب يحيى سليمان (أحمد مجدي) ويهربوا الاثنين بالذهب.

كما تتفق نصرة مع ابنة صديقتها نادية (ميمى جمال)، بالتجسس على تطليقها سعد (محمد ثروت) من خلال تهكير محمولة الخاصة، وتنجح فى ذلك، وتقوم بإرساله إخبارية للشرطة بأن سعد يقوم بالتجارة فى السيارات المسروقة، ويتم القبض على سعد، وحبسه أربع أيام على ذمة القضية.

وتفكر نصرة مع يحيى سليمان فى كيفية إخفاء الذهب من أعين شاهيناز، يخططان لإخفاء الذهب داخل الرمل فى سيارة نقل، لكى يتم نقله لمحافظة الإسماعيلية عند صديق والدها المقرب الذى يقدم شخصية الفنان القدير صلاح عبد الله، وبالفعل يتم نقل السيارة المحملة بالذهب ووضعها فى إحدى المخازن بالإسماعيلية لكى يتم إخفاء الذهب.