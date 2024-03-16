نور الغندور تطل إلى جانب أولادها في كواليس "زوجة واحدة لا تكفي"..و هذا ما قالته ساخرةً

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، إلى جانب الأطفال الممثلين و علقت ساخرةً بالقول: "أم العيال سوري يا حبايبي مامي عصبية حبتين".



وكانت أطلت نور الغندور على الجمهور بصور جديدة، ظهرت فيها مرتدية جامبسوت ضيقاً بنقشة جلد التمساح،

من دار الأزياء العالمية ALAÏA، يصل سعره إلى 2,990 يورو.

وانتعلت نور الغندور حذاءً أسود من نفس دار الأزياء، يصل سعره إلى 1,690 يورو، أما حقيبة اليد التي كانت تحملها، فهي من دار أزياء Hermès، ويصل سعرها إلى 24.960 يورو.

