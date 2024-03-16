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ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، وظهرت بلوك ريضي إرتدت فيه كروب توب ضيق من دون أكمام باللون الأسود مع سروال أسوض ضيق، و إستعرضت رشاقة جسمها، وإعتمدت تسريحة مميزة بشعرها القصير، ومكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت تصدرت كايلي جينر الترنج على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تجنبها الإجابة عن سؤال حول حبيبها الممثل العالمي تيموثي شالامي، ما أثار التساؤلات حول إنفصالهما.
وخلال مقابلتها مع صحيفة "نيويورك تايمز" سألها الإعلامي عن التغير الكبير في أسلوب إطلالاتها بعد علاقتها بالممثل تيموثي شالامي، قالت النجمة: "لا أعرف شعوري حيال ذلك. أنا فقط لا أريد أن أتحدث عن الأمور الشخصية"، مضيفةً أنّها لا تقرأ سوى تعليقات المتابعين على منشوراتها المرتبطة بأعمالها، ما اعتبره الجمهور تهرب من الإجابة، وزاد التكهنات حول إنفصالها عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بإطلالة رياضية رائعة..كايلي جينر تستعرض رشاقة جسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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