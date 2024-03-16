إطلالة أنابيلا هلال بجمبسوت زهري تحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورا جديدا لأحدث إطلالاتها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

وخطفت أنابيلا الأنظار بإطلالتها الرائعة، إذ ارتدت جمبسوت باللون الزهري من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.

وتميز الجمبسوت من الأعلى بأنه ضيف، ويفصل جسدها من الأكتاف حتى الوركين، أما الأكمام فجاءت بقصة واسعة.

واقترن الجزء السفلي من الجمبسوت بسروال واسع نسبياً، وتميز فتحة عند الصدر وُضع عليها مشبك من الستراس اللامع، الذي أضاف مزيدا من الأناقة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت أنابيلا مكياجاً قوياً أبرز عيونها وملامح وجهها، كما اختارت تسريحة شعر بسيطة، إذ رفعته كله للوراء وتركت غرة من الأمام.

وأعرب متابعو أنابيلا عن إعجابهم بإطلالتها الأنيقة، ملامحها الجميلة.

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