وسام حنا وبرنامج "أكرم من مين" يتصدران الترند والجمهور يتفاعل بقوة

ميرنا وليد - بيروت - استطاع الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا ان يرسم البسمة على وجه العديد من اللبنانيين خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج المسابقات والربح الذي يقدمه يومياً على شاشة الـ LBCI تحت اسم "أكرم من مين".
ويتنافس المتصلون خلال البرنامج لكسب الجوائز العديدة التي يقدمها حنا وأسرة البرنامج لهم وسط اجواء من الفرح.
ويتصدر وسام الذي دخل قلوب المشاهدين وبرنامجه الترند كل ليلة تقريباً خلال عرض الحلقة وبعدها ويتفاعل الجمهور بقوة مع البرنامج آملين ان يربحوا هو ايضاً الجوائز العديدة.
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