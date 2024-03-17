ميرنا وليد - بيروت - طلبت الممثلة المصرية منة فضالي من محبيها الدعاء لوالدتها المريضة وذلك بعد دخولها غرفة العمليات للخضوع لجراحة كبيرة ودقيقة للغاية وكتبت على صفحتها ناشرة صورتين لوالدتها : "امي من يوم ٢ في الشهر لحد دلوقتي في المستشفي كل الناس عارفه أنا مرتبطه ب امي اد ايه لان مليش غيرها في الدنيا و هي كمان ملهاش حد غيري

هي داخله دلوقتي تعمل عمليه كبيره اوي ده اكبر امتحان ليا

ارجو منكم تدعولها تخرج بسلامه بحق الايام المفترجة يا رب

يا رب مضرنيش بيها يا رب"

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها : يا رب مضرنيش بيها يا رب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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