ميرنا وليد - بيروت - يشتهر المغني الأميركي ليل جون في مجال موسيقى الهيب هوب، ويتابعه أكثر من مليون شخص عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وإنشغل المتابعون بخبر إعتناقه الإسلام، من خلال الفيديو الذي أعلن فيه إسلامه من مسجد الملك فهد بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتداول الجمهور مقطع فيديو وهو يقوم بنطق الشهادتَيْن أمام المصلين بعد أن لقنه إياهما شيخ الجامع.

ووجه جون شكره لمتابعيه، معربًا عن سعادته بدخوله في الإسلام من خلال منشور له.

يذكر أن جون كان قد طرح منذ فترة ألبومه "توتال ميديتايشين" واصفا وقتها العمل بانه عبارة عن مشروع من 10 مسارات يهدف إلى تحسين اليقظة والتركيز والصحة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر نجم أميركي يعتنق الدين الإسلامي.. هكذا نطق الشهادتين أمام المصلين- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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