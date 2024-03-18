إلياس منصور بوثائقي عن والدته ويطرح "إمي خسرت"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حضّر المقلّد إلياس منصور وثائقي عن والدته الراحلة جومانا يونس منصور، أخبر من خلاله الناس عن انها كانت قد مُنحت الميدالية البرونزية في برنامج المواهب "ليالي لبنان"، وخلال مناسبة أقامها، سلّم الميدالية الى والدتها أي جدته، وبعد ذلك تم عرض أغنية الياس "إمي خسرت" والتي كانت كعربون محبة ووفاء منه لـ والدته، اذ ايضا قام بـ طرحها على يوتيوب وأحد التطبيقات الموسيقية.



الجدير ذكره ان والدة إلياس كانت قد توفيت منذ بضعة أشهر، وتلقى حينها العديد من التعازي من محبيه.