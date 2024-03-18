بطريقة مبتكرة.. مايا نعمة تكشف عن جنس مولودها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة مايا نعمة ضجة كبيرة في الحفل الذي أقامته مع زوجها شربل أبو خطار للكشف عن جنس مولودها المنتظر،و كانت نجمة "ستار أكاديمي" قد أصرّت على تنظيم حفل لتأكيد جنس المولود، حيث استعانت بالبالونات، كطريقة مبتكرة وجديدة.
وظهرت مايا في المقطع المصوّر الذي نشرته على حسابها الخاص مع زوجها والدخان يتصاعد باللونين الأزرق والزهري، ثم تغطي عينيها وعينيّ زوجها ليتفاجأ بتساقط كمية كبيرة من البالونات زهرية اللون، التي ترمز الى جنس الجنين والتي ستكون فتاة.
بعدها، ظهر الثنائي داخل فقّاعة كبيرة بيضاء والبالونات الزهرية تتطاير حولهما، وقد تم تزيين الحديقة بالبالونات وكانت الأجواء حماسية وممتعة.
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