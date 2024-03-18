الملابس اللامعة ترافق "سكر" في "ولاد بديعة".. وهكذا ميزتها!

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة السورية سلافة معمار على الجمهور هذا العام من خلال شخصية "الراقصة سكر" في مسلسل "ولاد بديعة".

وقد أحدت اللوك الذي إعتمدته في المسلسل ضجة واسعة، فقد تمكن من تجسيد شخصيتها، وتقديم إضافة رائعة للعمل.

ومن الواضح أن سكر تفضل الملابس اللامعة، والتي تعكس شخصيتها فهي راقصة تعيش حياةً صاخبة، ولا يمكن لملابسها حتى في حياتها اليومية، أن تكون راقية.

ومسلسل "ولاد بديعة" من بطولة سلافة معمار، يامن الحجلي، محمود نصر، نادين تحسين بك، سامر إسماعيل، إمارات رزق، عدنان أبو الشامات، ديمة الجندي، لينا حوارنة ونادين خوري، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، في سابع تعاون بينهما، إخراج رشا شربتجي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حول أربعة أشقاء هم: سلافة معمار (بديعة)، محمود نصر (ياسين)، سامر إسماعيل (شاهين) ويامن الحجلي، يلعبون أدوار "ولاد بديعة"، وتجسد الممثلة إمارات رزق دور والدتهم.

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