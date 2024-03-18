بالفيديو- هكذا تحضر أحلام الطعام للسحور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي، وثقت فيها أجواء السحور الفخمة التي حضرتها برفقة الفنانة الإماراتية أحلام.

وشاركت عمران متابعيها الزينة والتجهيزات، والأطباق التي تم تحضيرها.

وفاجأت لجين متابعيها بصوت أحلام التي حضرت الأطباق الرئيسية بنفسها، إذ ظهرت وهي تقلي السمك، وتطبخ الأرز وتضع المكوّنات والبهارات، وتحضر "صالونة السمك".

وقالت لجين تعليقاً على الفيديو: "البعض ما يعرف أنه أحلام لما تطبخ، تقوم بذلك بسلطنة كما الغناء".

وأرفقت لجين المقاطع بالتعليق: "بضيافة الشيخة روضة بنت محمد كثّر الله خيرها وطبخ حبيبة قلبي أحلام أم فاهد وألذ "صالونة سمك" في العالم"... تسلم الأيادي".



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