بصورة مميزة من كواليس "ع أمل"..ريان حركة تطل إلى جانب عمار شلق و تعلق ساخرةً

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية ريان حركة على الجمهور بصورة من كواليس مسلسل "ع أمل" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، و ظهرت إلى جانب الممثل اللبناني عمار شلق الذي يمثل دور "سيف حلم" في المسلسل و علقت ساخرةً بالقول : " هيدي الغمرة من ريان حركة ل عمار شلق، اكيد مش من ريا ل سيف حلم".



إشارة إلى أن مسلسل "ع أمل"، تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا وإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، ومن بطولة الممثلين ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، كارول عبود وغيرهم، ويعرض في شهر رمضان.



