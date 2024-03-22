شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إسماعيل فاروق: ننتهى من تصوير مسلسل حق عرب خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج إسماعيل فاروق، مخرج مسلسل حق عرب، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 أنه اقترب من الانتهاء من تصوير المشاهد النهارية والحلقات المتبقية من المسلسل؛ مشيراً إلى أن يتبقى أيام قليلة على انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

وقال إسماعيل فاروق، في تصريحات صحفية له؛ إنه يتبقى لما يقرب من أسبوع على الانتهاء من التصوير حتى تدخل باقى الحلقات الخاصة بالمسلسل عمليات المونتاج والمكساج والألوان؛ مشيرا إلى أنه يقوم بالتصوير بشكل مستمر من أول أيام شهر رمضان.

واختتم إسماعيل فاروق حديثه مؤكداً أنه سعيد بالعمل مع جميع المشاركين في المسلسل، بداية من الممثلين والإنتاج ومديرى التصوير وكل الفريق؛ مشيرا إلى أن هناك مفاجآت كثيرة سوف تقلب أحداث المسلسل.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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إسماعيل فاروق



المخرج إسماعيل فاروق



المخرج إسماعيل فاروق



إسماعيل فاروق



المخرج إسماعيل فاروق



إسماعيل فاروق