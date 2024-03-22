شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 12.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 12 بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءً، والإعادة 3.00 صباحًا، وعلى قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وتوالت الأحداث بالحلقة الحادية عشرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، فبعدما كشفت هالة - سلوى خطاب، لفؤاد - خالد الصاوي، كل ماعرفته عنه وعن ابنته وزواجه عليها، أمرته أن يطلقها وأن يتنازل عن كل ممتلكاته لها، حتى لا تأتى بنت غريبة لا يعرفونها وتورث مع أولادها.

وكانت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، كشفت حقيقة العلاقة بين فؤاد - خالد الصاوي، وهالة - سلوى خطاب، حيث واجهت هالة فؤاد بحقيقته وماضيه وأنه كان فقير وهي من خططت ونفذوا سويا حتي أصبحوا أغنياء بالسرقة ، وكشفت له أنها علمت بزواجه عليها وأنه لديه ابنة تدعي صدفة ، وكانت منار - ميار الغيطي تقف علي الباب وسمعت كل شيء وعرفت حقيقتهم كما علمت أن لها أخت.

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