شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار: صراع الخير والشر من أكتر التيمات نجاحًا ويحبها الجمهور المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة انتصار خلال موسم دراما رمضان 2024 في مسلسل المعلم أمام النجم مصطفي شعبان، وتقدم شخصية "فوز" وهي شخصية جديدة علي انتصار لم تقدمها من قبل شكلاً وموضوعًا، ربما تكون قدمت الشر من قبل لكنها هنا تقدم وجها آخر من وجوه الشر.

وقالت الفنانة انتصار لـ"الخليج 365" في تصريحات خاصة أن أحد أهم سبب في نجاح مسلسل "المعلم" من وجهة نظري تيمته فهو يتناول موضوع قائم علي صراع ما بين الخير والشر، وهذه التيمة محببة لدى المشاهد المصري، ومسلسل المعلم عن حكاية الحياة فهل ينتصر الخير أم الشر؟

وأضافت انتصار: هذه ليست المرة الأولى التي أقدم فيها الشر فقد قدمته من قبل في أكثر من عمل ولكن الشر يختلف من عمل لآخر، وأنا شخصيًا أحب الدور الجيد سواء الكوميدي أو التراجيدي، فطبيعة الدور هي التي تجعلني أحب الشخصية فأقدمها أو اعتذر عنها، وهنا الشخصية تدخل في صراع وهذا الصراع شيق جدًا.



يعرض مسلسل المعلم الحلقة 12، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.