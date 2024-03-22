شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تشيد بـمسلسل الحشاشين: ملحمة وعمل مشرف وتصوير بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة لقاء سويدان، بأحداث وقصة مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز والذى يعرض على قناة DMC ومنصة Watch it، خاصة بعد أحداث الحلقة الحادية عشرة من المسلسل والتي شهدت معركة بمواصفات عالمية.

وكتبت لقاء سويدان عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "حلقة النهاردة من الحشاشين، بتأكد إن عندنا صناع دراما على قدر كبير من الموهبة والإبداع والحرفي".



لقاء سويدان

وتابعت لقاء سويدان: "معارك عالمية وتصوير بديع وعين مخرج مبدع وعنده إيقاع وممثلين هايلين وخصوصا الشباب، وحوار سلس سهل مؤثر".

وأستكملت لقاء سويدان :"والأبطال فريق الإنتاج اللي قدر ينفذ ويوفر الإمكانيات لخروج العمل بالشكل المشرف ده، ملحمة الحشاشين صنع في مصر".

يذكر أن لقاء سويدان شاركت في عرض مسرحية "سيد درويش" بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، لمدة عدة أيام ضمن الاحتفال بمئويته، وقالت لـ ”الخليج 365” إنها أحبت شخصية "جليلة العالمة" التي أحبها وتزوجها "فنان الشعب" سيد درويش، موضحة: "أنا حبيت هذه الشخصية جدًا وعملت لها روح حلوة وإنها تكون خفيفة الظل والحركة ترقص وتغني على المسرح، وقرأت كثيرًا عن جليلة .

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساءً ويعاد الساعة 1:45 صباحاً والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.