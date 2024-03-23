ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري أحمد فهمي العديد من الامور حول حياته الخاصة وأشار الى انه تعرض للنصب في عام 2013 مع موظف في أحد البنوك وقال : "كان بياخد الفلوس مني بس الورقة اللي بيختمها الخاصة بالإيداع مكنش بيديهالي ومبيحطهاش في حسابي.
"
وتابع : "بعد فترة البنك بلّغني إن فيه فلوس دخلت في حسابي بالغلط واكتشفوا إن الموظف كان بيعمل معايا كده ومع عملاء تانيين ونصب علينا، واللي أنا استفدته إن مفيش ورقة برميها وعملت ملف كامل باترك فيه أي ورقة".
كما تحدث عن اصابته بمرض في القلب :"اكتشفت إصابتي بمرض في القلب فجأة في عام 2016 بعد إجراء إشاعات وفحوصات طبية لطبيب التخسيس".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يتحدث عن إصابته بمرض في القلب وتفاصيل تعرضه للنصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.