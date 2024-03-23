شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحلقة 13 سر إلهي.. سراج يجبر شاهيناز على التنازل عن أملاكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل سر إلهي، بمشهد مؤثر بعد أن أجبر "مراد مكرم" سراج، زوجته "مي سليم" شاهيناز هارون، على التنازل عن أملاكها ونصيبها في الشركة مقابل عدم سجنها على إثر الفيديو الذي قام بتسجيله لها وهي تقوم بقتل المحامي عزيز.



سراج يجبر شاهيناز على التنازل عن أملاكها

يعرض مسلسل سر إلهي الحلقة 13، بطولة روجينا على قناة CBC فى تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الأولى 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهراً، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 6.05 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9 صباحاً إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 6.05 مساء ، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل سر إلهي من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.