شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3.. ياسمين تشعر بالذنب لتسببها فى مشكلة نفسية لابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شعرت ياسمين "رانيا يوسف" بالذنب لأنها تسببت في مشكلة نفسية لابنها نتيجة طلاقها في عيد زواجها الـ25 حيث تصدر فيديو الطلاق التريند وانتشار هاشتاج "طلقها في الضلمة"، بينما ما زال أدهم "شريف منير" يرى أن الأمر لا يصل إلى حد المشكلة وأن الأمور طبيعية، خلال الحلقة الثالثة من مسلسل بقينا اتنين.



يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3، بطولة شريف منير و رانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت أحداث مسلسل بقينا اتنين المعروض ضمن دراما رمضان 2024 تصدر أدهم "شريف منير" وياسمين "رانيا يوسف" التريند على مواقع التواصل الاجتماعى تحت هاشتاج "طلقها في الضلمة" بعد طلاقهما.

بدأت المضايقات تطارد أدهم "شريف منير" وياسمين "رانيا يوسف"، وعائلتهما بعد طلاقهما وتصدرهما التريند على مواقع التواصل الاجتماعى تحت هاشتاج "طلقها في الضلمة".

وبدأت الشركات تسحب العقود من شركة الدعاية التى يمتلكها أدهم، كما تعرض الأولاد أيضا لمضايقات وأدهم يحاول البحث عن حلول بمساعدة الشاب "سيف" المسئول عن السوشيال ميديا بالشركة والذى يحب ابنته "ريم".