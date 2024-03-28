شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 3 من مسلسل مليحة تسلط الضوء على تفجير فندق الملك داود بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجد (سامى مغاورى) يشرح لحفيده، كيف أن إسرائيل استخدمت قوتها وأموالها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 3، مشيرا أنه كانوا يمتلكون صندوقا قوميا لليهود، يجمع من أمريكا فقط 3 ونصف مليون دولار كل عام.

وتابع أن إسرائيل أخذت فلسطين بالدم، وقاموا بتفجير فندق الملك داود بالقدس، والذي توفي فيه 91 شخصا، بينهم 28 إنجليزيا، وبدأوا اغتيال مسئولين ووقتها وجدت بريطانيا نفسها في ورطة، أمام العصابات التي علمتها ودربتها، وقررت ترك فلسطين، وبدعم أمريكا أصدرت الأمم المتحدة القرار 181 لسنة 1947، بتقسيم فلسطين دولة كبيرة لليهود ودولة صغيرة للعرب، والقدس كان لها نظام خاص.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.