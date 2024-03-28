شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3.. أدهم وياسمين يضطران للمشاركة فى الرالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك أدهم "شريف منير" وياسمين "رانيا يوسف" في الرالى بعد أن قام أسر بالاتفاق مع إحدى الشركات بمشاركتهما في السباق ووقع مع الشركة لمدة سنتين وبعد معارضة شديدة من أدهم يضطر الاثنين للموافقة في الرالى بعد دعم ابنتهما ريم للفكرة، خلال الحلقة الثالثة من مسلسل بقينا اتنين .



ويخبر أسر ريم بأن سيتقدم لها أمام الجميع في الرالى مراهنا على أن أدهم وياسمين سيعودان من الرالى متصالحين وكأن شيئا لم يكن.



يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3، بطولة شريف منير و رانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت أحداث مسلسل بقينا اتنين المعروض ضمن دراما رمضان 2024 تصدر أدهم "شريف منير" وياسمين "رانيا يوسف" التريند على مواقع التواصل الاجتماعى تحت هاشتاج "طلقها في الضلمة" بعد طلاقهما.

بدأت المضايقات تطارد أدهم "شريف منير" وياسمين "رانيا يوسف"، وعائلتهما بعد طلاقهما وتصدرهما التريند على مواقع التواصل الاجتماعى تحت هاشتاج "طلقها في الضلمة".

وبدأت الشركات تسحب العقود من شركة الدعاية التى يمتلكها أدهم، كما تعرض الأولاد أيضا لمضايقات وأدهم يحاول البحث عن حلول بمساعدة الشاب "سيف" المسئول عن السوشيال ميديا بالشركة والذى يحب ابنته "ريم".